Tren yolu üzerinde selfie çekerken elektrik akımına kapıldı

Ukrayna'nın Lviv kentinde 26 yaşında bir kadın, selfie çekmek isterken az daha canından oluyordu. Demiryollarına elektrik akımı sağlayan tankın üstüne çıkan genç kadın bir anda elektrik akımına kapıldı. Kadının vücudunda yüzde 70 oranında yanık oluşurken, olay yerine gelen 9 kişilik kurtarma ekibi kadını raylardan güçlükle kurtardı. Genç kadın sedye yardımıyla ambulansa taşınarak, bölgedeki en yakın hastaneye götürüldü. Elektrik akımına kapılan talihsiz kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

Bekir Keskin