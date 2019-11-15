İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trende bonzaiyle yakalandı

Trende bonzaiyle yakalandı
Trende bonzaiyle yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trenden inen bir şüpheli polis ekiplerince üzerindeki bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakayı ele verdi.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı'nda meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, G.Ş. adlı şüphelinin üst aramasını yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu (bonzai) çıktı.

Şüpheli G.Ş. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma Suçu' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

İfadenin ardından şüpheli serbest bırakılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Müberra Çelebi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.