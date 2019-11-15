Trende bonzaiyle yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı'nda meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, G.Ş. adlı şüphelinin üst aramasını yaptı. Şüpheli şahsın üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu (bonzai) çıktı.

Şüpheli G.Ş. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Karakolda ifadesi alınan şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma Suçu' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

İfadenin ardından şüpheli serbest bırakılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma da devam ediyor.

Müberra Çelebi