Trendyol, Almanya'nın en çok konuşulan markaları arasında

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Almanya'da influencerlar tarafından en çok konuşulan moda markalarından biri oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Storyclash Influencer Pazarlama Platformu'nun influencerların Instagram'daki bahsedilme sayılarını baz alarak hazırladığı listede 1'inci sıraya yerleşerek önemli platformları geride bıraktı. Aynı zamanda listeye giren Türk markası Trendyol oldu.

Öte yandan daha önce dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesini açıklamıştı. E-ticaret platformu, SimilarWeb'in Digital 100 Almanya listesinde moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer almıştı. SimilarWeb'in verilerine göre Trendyol trafiğini yüzde 266 artırmıştı.

E-ticaret platformu, Almanya'daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Yerli üretimi ve üreticileri destekleyerek, ülkemize döviz girişini artırmak için e-ihracat çalışmalarına hız kazandıran E-ticaret platformu, 50'den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor. E-ticaret platformu, yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağlıyor.

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