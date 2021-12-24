Trendyol, Avrupalı teknoloji girişimleri listesinde

Avrupa'nın önemli teknoloji yayınlarından Tech.eu, 2021 yılındaki Avrupa'nın en büyük 20 yatırımını açıkladı. Ağustos ayında son dönemdeki önemli bir uluslararası yatırımı Türkiye'ye getiren Trendyol; İngiltere, Almanya, Fransa'dan önemli teknoloji girişimlerinin önüne geçerek listeye üçüncü sıradan girdi. Tech.eu tarafından yapılan açıklamada şirketin Ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turu ile ilgili detaylara yer verildi. Şirketin aldığı 1.5 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin ilk decacornu olduğuna dikkat çekildi. Şirketin, Türkiye'den listeye giren ilk şirket olduğu belirtildi.

Türk ürünlerini dünyayla buluşturacak

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarını genişletmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını artıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Şirket, Türkiye'deki esnaf ve KOBİ'leri yurtdışındaki müşterilerle buluşturmak için e-ihracat köprüleri kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin yüksek üretim potansiyelinin ve Türk markalarının yurtdışında bilinirliğini artıracak, Türkiye'de üretilen ürünleri güçlü bir müşteri deneyimi ile doğrudan yurt dışındaki müşterilere ulaştıracak. Platform üzerinden yürütülen operasyonlar için kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı sağlayan şirketin hedefinde 2023'te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmak da bulunduğu belirtildi. Sipariş sayısıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki (EMEA) en büyük 5 e-ticaret şirketi arasında yer alan şirket, EMEA'da liderlik hedefine odaklanıyor.

Yatırım turunun liderliğini General Atlantic ve SoftBank üstlenmişti

Ağustos ayında gerçekleşen yatırım turu, Amerika'nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın önemli teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Dünyanın önemli teknoloji yatırımcılarından SoftBank Investment Advisers ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye'deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdikleri vurgulandı.