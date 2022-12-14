Trendyol Sanat, Metaverse'te sanat galerisi açtı

Bağımsız sanatçıları desteklemek, sanatı daha ulaşılabilir kılmak için 2022 yılı başında hayata geçirilen Trendyol Sanat, metaverse dünyasında da yerini alıyor. Sürekli genişleyen koleksiyonuyla Türkiye'nin en önemli dijital sanat platformlarından biri haline gelen Trendyol Sanat, birinci yaşında, GoArt iş birliği ile platformda sergilediği sanat eserlerini metaverse ile farklı bir boyuta taşıyor. 13 Aralık itibari ile sanatseverlerle buluşan metaverse alanında, Trendyol Sanat'ta yer alan sanatçıların 600'e yakın sanat eseri yer alacak. Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı bulacak. Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından incelerken sanatçıların avatarlarından da sanatçılar ve çalışmaları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek. Türkiye'de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getiriyor.

Sanatseverlerin Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşayabilmesi için öncelikle cep telefonlarına App Store veya Play Store uygulama mağazaları üzerinden “GoArt” uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Hesap oluşturma işlemini tamamladıktan sonra avatarları ile ya da anonim olarak Trendyol Sanat Metaverse alanına giriş yaparak bu alanda dilediklerince gezip, eserleri inceleyebiliyorlar. Beğenilen eserin önüne gelindiğinde, eser hakkında sanatçının avatarından bilgi alınabilirken, beğenilen eserler için satın al butonuna tıklayarak eseri almak için Trendyol uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

“Türkiye'yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz”

Trendyol Grubu Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil, “Trendyol Sanat ile çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılmayı amaçlıyoruz. Kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin eserlerini milyonlarla buluşturuyoruz. Sanatseverler böylece bağımsız sanatçıları keşfetme, tanıma şansı buluyor, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişebiliyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi olarak, özel projelerimizden Trendyol Sanat'ı birinci yılında metaverse ile taçlandırıyoruz. Geleceğin dijital dünyası olan metaverse, şu an için çok yeni teknolojiler barındırıyor. Sanatı, metaverse evrenine taşıyarak sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı, metaverse evrenine ilgi duyanları da Trendyol Sanat'ta yer alan eserlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Trendyol olarak Türkiye'nin ilk defa satışa dönen metaverse mağazasını hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bu alana katkı yapmaya devam edeceğiz. Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların tanıtılması ve tüm Türkiye'yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi.

Pek çok kişinin Trendyol Sanat sayesinde hayatını, evini, ofisini sanat eserleriyle güzelleştirdiğini, hatta ilk kez bir sanat eseri sahibi olarak kendilerine yeni bir ilgi alanı oluşturduklarını belirten İrem Yılandil, "Buradaki eserlerin her biri benzersiz. Dolayısıyla sanatın bu "eşsiz, tek" olma özelliği, kendimize ya da bir sevdiğimize kıymet göstermenin en zarif yolunu oluşturuyor. Trendyol Sanat, bu anlamda özel hediye arayanların da önemli bir adresi haline geldi. Trendyol Sanat Metaverse mağazamızla sanat eserlerini inceleme ve satın alma deneyiminde çıtayı yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

GoArt'ın blockchain tabanlı bir Metaverse girişimi olarak 2017 yılından bu yana önemli geliştirmelere imza attığını söyleyen Goart Kurucu ve CEO'su Burak Soylu, "Merkezinde AR teknolojisi olan GoArt'ta kullanıcılar oyunlaştırılmış bir yaşam kurgusunun içine giriyorlar ve zaman kapıları ile zamanlar arası geçiş yapabiliyorlar. Bahsettiğimiz bu zaman kapılarını dünyanın her yerinde açabiliriz, bunun için çalışıyoruz. Bu geçişler, bizim evrenimizdeki oyunlaştırmanın temelini oluşturuyor. Evrenimizde iş birlikleri ile açtığımız mağazalarımız da var. Kullanıcılar bu mağazalarda satın alma yapabiliyorlar. Yani kurgu sanal ama fayda gerçek. Trendyol iş birliği ile açtığımız Trendyol Sanat mağazası da böyle bir mağaza. Trendyol'un teknoloji vizyonunun kalbine Metaverse'ü koymuş olmasını çok değerli buluyoruz. Teknoloji alanındaki bu adımın sanatla birleşerek evrenimize taşınması bizi gerçekten mutlu etti. Yaptığımız marka iş birliklerinin web 3 tarafındaki topluluğumuz için bir değer oluşturması da bizim için çok önemli. Bu toplulukta 52 ülkeden kullanıcımız var. GoArt'taki topluluğumuzun Trendyol Sanat mağazasındaki eserleri büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

“Kalbimizi koyduğumuz bir iş oldu”

Evrendeki, sanat mağazasının oluşturacağı hissi çok önemsediklerini vurgulayan Burak Soylu, "Konu sanatçılar ve onların eserleri olunca, bir başka titizlikle yaklaştık. Trendyol Sanat Galerisi'nin hayata geçmesi için 45 gün aralıksız çalıştık. Kalbimizi koyduğumuz bir iş oldu diyebilirim. Trendyol'un sanat eserlerini herkes için daha erişilebilir kılan bu projesini Metaverse evrenine taşıyarak taçlandırdık” dedi.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Bugüne kadar Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ ile iş birlikleri gerçekleştirilirken sınırlı sayıdaki eserler kısa sürede tükendi.

Trendyol Sanat Metaverse'e alanına ulaşmak için “GoArt” uygulamasını linke tıklayarak indirebilirsiniz: https://www.goartmetaverse.com/time-portal?tpref=4b7d6c52-6ecd-4a6f-a509-aedfcd66eeb8;

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