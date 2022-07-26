Trendyol Sanat'a özel üretilen ‘Kaftan' isimli eser satışa çıktı

Gerçekçi resimleri, kâğıt oyma ve heykel çalışmaları ile Türk realizm akımının öncülerinden olan ressam İsmail Acar'ın ürettiği 'Kaftan' adlı eser, İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği eserlerine ev sahipliği yapan e-ticaret platformu, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir' kılıyor.

Dünyaca ünlü ressam İsmail Acar, Trendyol Sanat'ta

Bugüne kadar yüzlerce kişisel sergi açan ve karma sergiye katılan, Avrupa ülkelerinin tamamında ve dünyanın birçok bölgesindeki müze, özel koleksiyon ve galerilerde eserleri bulunan İsmail Acar, Trendyol Sanat ile gerçekleştirdiği iş birliğinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türk resim sanatının yaşayan en tanınmış isimlerinden olan İsmail Acar, “Sanatseverler için sanatın daha ulaşılabilir olmasını sağlayan e-ticaret platformu ile çok anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdik. Sanatın etki alanı çok güçlü. Bu gücü, gelişen dijital dünyada da hızlıca hissetmeye başlıyoruz. Geliştirilen bu projeler, çağdaş sanatın daha geniş kitleye 7 gün 24 saat ulaşması ve bilinirliğinin artması demek. Dolayısıyla sergi, fuar, müzayede, galeri ve benzeri oluşumların yanı sıra, dijital dünyada da bu tür projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Ressam İsmail Acar'ın İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle satışa çıkan ‘Kaftan' adlı eseri, serigrafi yöntemiyle hazırlandı. E-ticaret platformuna özel 300 adet limitli edisyon olarak üretilen ‘Kaftan' isimli eser, 100x70 santim boyutlarında, sanatseverlere sanatçı imzalı ve sertifikalı olarak teslim edilecek.

Sanatçılar ve sanatseverler arasında ‘Dijital Köprü'

E-ticaret platformu, sanatçılara ve sanat eserlerine dijitalde alan açtığı Trendyol Sanat ile genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla sanatseverler arasında dijital köprü kuruyor. E-ticaret platformu, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. E-ticaret platformu, Çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun ardından şimdi de İsmail Acar'ın ‘Kaftan' adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Trendyol Sanat ile e- ticaret platformu, sanatçılara Türkiye'nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkânı sunarken, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.