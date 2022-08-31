Trendyol, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun destekçisi oldu

Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Samsun'da başladı. Festivalin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, etkinlik alanında bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standında düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu'na üye katılım törenine katıldı. Törende, teknoloji şirketi Trendyol, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun Platin plus üyesi oldu.

Bafra Nokulu ikram ettiler

Bakan Varank, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'e üyelik plaketini verdi. Bakan Varank'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan eşlik etti. Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin de törende yer aldı. Tören öncesinde platformun satıcılarından Nezahat Şahin, Bakan Varank'a Samsun'un coğrafi işaretli yöresel lezzeti nokul ikram ederken, Bakan Varank, tüm çalışanları kadınlardan oluşan Bafra Nokul ve Lokumevi'nin kurucusu Nezahat Şahin ile bir süre sohbet etti.

“Gençlerimiz çok başarılı”

Törende Bakan Varank, şunları söyledi: “42 okulları, öğrencilerin hiçbir eğitmen olmadan oyunlaştırılmış bir şekilde kendi kendilerine yazılım öğrendikleri bir okul. Öğrencilerimiz, 18 yaşını doldurduklarında başka hiçbir formel eğitimleri olmasa bile bu okullara bir sınava girerek kayıt yaptırabiliyorlar. Çocuklarımız, 2-3 yılda bu okullardan mezun oluyorlar. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da diğeri Kocaeli'nde. Gençlerimiz çok başarılı. Çocukları okula devam etmeleri için zorlamıyoruz ama gittiğimde bakıyorum 2 gün evine gitmeden yazılım yapan çocuklar var. Trendyol da kendisine yakışan bir şekilde açık kaynak platformumuzun üyelerinden bir tanesi oldu. Destekçilerinden bir tanesi oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda yazılım alanı her sektörü etkileyen bir alan. Biz yazılımcı sayımızı böylece arttıracağız.”

Bakan Varank daha sonra 42 okullarının öğrencileri ve okul çalışanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

“Yerli ve milli teknolojimizi uluslararası arenaya taşıyoruz”

Çağlayan Çetin de Türkiye Açık Kaynak Platformu üyeliğiyle ilgili şunları kaydetti: “E-ticaret markası olarak bugüne kadar geliştirilen 100'ün üzerinde açık kaynak projesi ile know-how'ımızı teknoloji dünyasıyla paylaştık. Ülkemizin 102 farklı üniversitesinden mezun 2 bini aşkın Türk mühendisin geliştirdiği teknoloji çözümleri bugün Türkiye'nin sınırlarını aşarak farklı ülkelerde kullanılmaya başlandı. Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun destekçisi olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkıda bulunmaktan ve birikimimizi teknoloji ekosistemiyle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”

“Samsun'da e-ticarete ilgi artıyor”

TEKNOFEST Karadeniz'de olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını belirten Çetin, Samsun'dan tüm Türkiye'ye satış yapan Trendyol satıcılarıyla ilgili de bilgiler paylaştı. Çetin, “Samsun Trendyol'un Karadeniz Bölgesi'ndeki en başarılı şehirlerinden. Son iki yılda Samsun'daki KOBİ ve esnafların e-ticarete olan ilgisinin gittikçe arttığını söyleyebiliriz. Samsun'dan satış yapan satıcı sayımız son iki yılda yüzde 200 artarak 4 bine yaklaştı. Samsun'daki satıcılarımız bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını 2 kat arttırdı. Ayrıca Samsun'a ait coğrafi işaretli yöresel ürün olan Nokul'un satışını da e-ticaret markamız üzerinden yapan satıcılarımız sayesinde tüm Türkiye bu lezzet ile tanışırken, geleneksel tatların da yaşatılması sağlanıyor” dedi.

İstihdam imkanı

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret markası bu üyelikle birlikte platformun kurduğu Ekol 42 okulları başta olmak üzere açık kaynak yazılım projelerine destek sağlayacak. Bu okullarda eğitim gören 50 öğrenciyi yarı zamanlı, tam zamanlı veya stajyer olarak istihdam edecek. Düzenlenecek yarışmalar, konferanslar gibi etkinliklerde rol alacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformu

Türkiye Açık Kaynak Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kuruldu. Kamu ve özel sektör şirketleri, STK'lar, üniversiteler, eğitim kurumları ve topluluklardan oluşan platform, paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirmek için faaliyetler yürütüyor. Platform, Türkiye'de ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirmeyi, lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmayı, nitelikli yazılım geliştirici sayısını artırmayı ve açık kaynak yazılım destek hizmetlerini sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedefliyor.

42 yazılım okulları

Platformun Ekol 42 ile iş birliği sonucunda Türkiye'de iki yeni nesil yazılımcı okulu açıldı. Bilişim Vadisi ve Vadistanbul'da yer alan 42 İstanbul ve 42 Kocaeli yazılım okulları, Türkiye'nin yazılım ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyor. 7 gün 24 saat ücretsiz eğitim verilen okullarda, öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğreniyor. Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üzerindeki herkes, 42istanbul.com.tr ile 42kocaeli.com.tr adresleri üzerinden başvuru yapabiliyor.

En iyi kodlama okullarından

23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42, dünyanın en iyi kodlama okulları arasında gösteriliyor. Bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.