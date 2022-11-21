Trendyol, UN Global Compact imzacıları arasına katıldı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, sürdürülebilirlik konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir geleceğin bugünden atılacak adımlarla mümkün olacağı inancıyla geliştirdiği ‘Sürdürülebilir Etki Planı'nı kısa süre önce açıklayan Trendyol, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi ve gönüllü liderlik platformu olan UN Global Compact'e katıldı ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarındaki 10 ilkeye uymayı ve izlediği sorumlu iş uygulamalarını her sene raporlamayı taahhüt etti.

E-ticaret platformu, UN Global Compact imzacısı olarak; sosyal, ekonomik ve çevresel taahhüt ve uygulamalarını daha sistematik hale getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda BM'nin amaçlarını destekleyerek daha iyi bir dünyaya ulaşma sorumluluğuna ortak oluyor.

“Sürdürülebilirlik konusunda kararlılıkla çalışıyoruz”

Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Kısa süre önce ‘Sürdürülebilir Etki Planı' ile sorumluluk içeren taahhüt ve hedeflerimizi açıklamıştık. Şirket olarak teknoloji ve e-ticaretteki gücümüzle topluma ve dünyaya pozitif etki sağlayacak adımlar atma gayretindeyiz. Sahip olduğumuz olanaklarla hayatın farklı alanlarında dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Sosyal kalkınmayı güçlendirmek için projeler hayata geçiriyoruz. UN Global Compact imzacıları arasında katılarak da sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımızı küresel boyutta güçlendirmiş olacağız. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) platformunun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmek için çalışacağız. Dünyamızı ve gelecek yaşamı korumaya yönelik iz bırakacak, ilham verecek çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik adımlarını peş peşe atıyor

Yapılan açıklamaya göre, UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Trendyol kadın girişimcileri desteklerken, Türkiye'nin dört bir yanındaki 300 bini aşkın satıcısı ve 30 milyondan fazla müşterisinin de toplumsal sorunların çözümüne ortak olabilmelerine imkan sağlıyor. Farklı alanlarda faaliyet gösteren 56 STK'yı tek çatı altında topladığı Sepette İyilik Hareketi ile STK'lara iki yılda 5 milyon TL'yi aşan ek kaynak sağlayan e-ticaret platformu, kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için hayata geçirdiği programlarla teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim desteği sağlayarak işlerini büyütmelerine katkıda bulunuyor. E-ticaret platformu, geçtiğimiz günlerde de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Yarının Köyleri projesini başlattı.

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