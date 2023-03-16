Trendyol ve Sagaza Studio'dan yeni koleksiyon

Dünyada önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ünlü moda markası Sagaza ile ilkbahar-yaz sezonu için özel bir koleksiyon hazırladı. 65 zamansız parçadan oluşan koleksiyonda, günün her saatine uydurulabilecek şık ve rahat tasarımlar yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre; siyah, mavi ve tarçın tonlarının hakim olduğu koleksiyonun ilham kaynağı ise, modanın başkenti Paris'in lüks sokak stili. Koleksiyon, genç, dinamik kendine güvenen, ne istediğini bilen, sportif ama aynı zamanda lüks yaşantılarından ödün vermeyen gençlerin tarzını yansıtıyor.

Verilen bilgilere göre, ilk kez curve büyük beden seçenekleri de bulunan koleksiyonda, yeni parçalardan biri de en çok günlük giyimde kullanılabilecek sportswear olarak dikkat çekiyor.

Kumaş olarak, poliviskon, tül ve poplinin ağırlıkta olduğu koleksiyondaki günlük kıyafetlerin en büyük özelliği, ufak dokunuşlarla geceye de taşınabilir oluşları. Sokakta, ofiste ya da bir etkinlikte giyilebilecek, sportif ile şıklığı buluşturan koleksiyon, hem şık hem rahat hissettiren bir ürün yelpazesinden oluşuyor.

Sagaza Studio Baş Tasarımcısı Zelia Kaçar, koleksiyonda kendini genç hisseden ve kendini ifade ederken konforundan ödün vermeyen herkese ulaşmak istediğini ifade etti. Sagaza'nın daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için Trendyol'un en iyi partner olduğunu ifade eden Kaçar, “Tasarımcı olarak benim için en önemlisi Sagaza'daki kalıpsal ve tasarımsal çizgimi standart olarak bu iş birliğine taşımam oldu. Sagaza ile Trendyol'un tasarım ekiplerinin uyum içerisinde çalışması çok değerliydi. Beni anlayacak, bana ilham verecek, üretim sırasında benim işçiliğimi ve kumaş kalitemi yansıtabilecek üreticilerle buluşabilmek çok önemliydi. Trendyol ekibi bu konularda benim vizyonuma güvendi ve her konuda önümü açtı” ifadelerini kullandı.

Kaçar, Sagaza kadınlarının bu iş birliği koleksiyonu ile buluştuklarında, Sagaza'nın tasarım gücünü ve kalitesini hissedeceklerini ve günün her anında giyebilecekleri parçalara sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

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