Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği yeni bir iş birliği ile sürdürüyor. Futbol Milli Takımları'nın ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de Resmi Sponsoru olan e-ticaret platformu, Türkiye Voleybol Milli Takımları'na Ana Sponsor olduğunu açıkladı. E-ticaret platformu, A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı diğer milli takımlara da üç yıl boyunca tam desteğini sunacak. E-ticaret, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye'de; 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'una da destek olacak.

İmza törenine Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Üstündağ, A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi katıldı.

“Ülkemizin değerlerinin yanındayız”

Uluslararası arenada önemli başarılara imza atarak, Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Türk Voleybol Milli Takımları'nı desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Şirket olarak, 30 milyonu aşkın müşterimiz ve 260 binden fazla satıcımızla birlikte, bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran milli değerimiz Voleybol Milli Takımlarımızın başarı yolculuğuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm şirket ailesinin güzel dilekleri sizinle birlikte olacak, başarılarınızla gurur duyacağız. Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemiz değerlerinin yanında olmayı her zaman sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsorluğumuzun ardından şimdi de Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsorluğunu üstleniyoruz” dedi.

“Geleceğin voleybolcularını yetiştireceğiz”

Geleceğin voleybolcularını yetiştirmeye destek olacaklarını da dile getiren Çağlayan Çetin, “Ülkemizdeki daha çok çocuğu voleybol ile buluşturmayı hedefleyen ve federasyonumuz tarafından kurulan Fabrika Voleybol'una da tam desteğimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun 32 şehrinde bulunan 35 Fabrika Voleybol Okulları'nın sayılarını birlikte daha da artıracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi voleybol ile buluşturacağız” dedi.

“Voleybol ailesine hoş geldiniz”

Toplantıda konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, herkesin takdir ettiği, ülkemizin gurur kaynağı olan bir branş. Bu yıl Milli takım sezonu, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Elazığ'da oynadığı Avrupa Altın Ligi Erkekler müsabakasıyla başladı. Filenin Efeleri, Slovakya karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetiyle hepimizin yüzünü güldürdü. Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan Elazığ'da oynanan maçta, gösterdikleri muazzam ev sahipliği ve destekleri için Elazığ halkına çok teşekkür ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise milli takım sezonunu Ankara Spor Salonu'nda 31 Mayıs'ta başlayacak Milletler Ligi grup etabı karşılaşmalarıyla merhaba diyecek. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirmenin gururuyla Milletler Ligi'nin final etabını Ankara'da düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ülkemize Avrupa'nın en büyük madalyasını getiren VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da bir kez daha canı gönülden kutluyorum” dedi.

Üstündağ sözlerine şöyle devam etti: “Trendyol, çok saygın ve geniş kitlelerle hizmet eden, ülkemizin gururu olan bir kuruluş. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkesi, başta Çağlayan Çetin olmak üzere tüm e-ticaret platformu ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmadıkları, Türk voleybolunun yol arkadaşı oldukları, aynı takımın oyuncusu olduğumuz için de mutlu ve gururluyuz. Bizim daha birlikte yapacak çok işimiz var. Dünya Şampiyonası'nda, Olimpiyat Oyunları'nda, Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, kısacası tüm organizasyonlarda olmak ve derece kazanmak istiyoruz. Bizi bu yolda destekleyen herkese çok teşekkür ediyor, e-ticaret platformu ekibine de voleybol ailesine hoş geldiniz diyorum.”

“Trendyol geleceğin sponsoru”

E-ticaret platformunun hem milli takımlar ana sponsoru hem de Fabrika Voleybol projesinin sponsoru olarak aralarına katıldığını belirten Üstündağ, “Biz TVF olarak gençlere yönelik yatırımlar yapıyoruz. Fabrika Voleybol Okullarımızın sayısını bugünden sonra, şirket ailesinin bize verdiği destekle daha da artıracağız. Bu projedeki duyarlılıkları ve gençlere yatırım konusundaki hassasiyetleri sebebiyle Çağlayan Çetin'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu imzayla birlikte, şirket bize ‘sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sabırla ilerleyeceğiniz her yolda sizinle birlikteyiz' dedi, bu değerli katkıları bizim için çok kıymetli” dedi.

“Şirket ile ailemiz büyüyor”

Toplantıda söz alan A Milli Erkek Takım Kaptanı Arslan Ekşi, federasyonun desteğini hissetmenin başarılarda büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, “Şirkete en başarılı spor dalı olan voleybola güvenleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bu birlikteliğin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

A Milli Kadın Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise “İyi bir Trendyol kullanıcısı olarak bu birlikteliğin beni ayrıca mutlu ettiğini söylemeliyim. Biz çok farklı bir federasyonuz, aile gibiyiz. Şirket ile bugünden itibaren ailemiz daha da büyüyor. Bu birlikteliğin bize uğurlu gelmesini diliyorum. Gençlere yönelik desteği çok değerli buluyorum. Bu yıl Filenin Sultanları olarak geçen senenin daha önüne geçmek için mücadelemizi vereceğiz” şeklinde konuştu.

Trendyol Milli Takımların destekçisi

Yapılan açıklamaya göre Trendyol, Türkiye Voleybol Federasyonu ile imzaladığı anlaşma kapsamında üç yıl boyunca Türk Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında şirket, Türkiye Voleybol Federasyonu'na bağlı tüm milli takımları destekleyecek. Şirket, daha çok çocuğu voleybol ile buluşturmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'a da destek olacak.

Futbol Milli Takımlar Resmi Sponsoru da olan şirket, A Milli Futbol Takımının yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarının da resmi sponsorluğunu üstlenmişti. Şirket, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Resmi Sponsorluğu'nun yanı sıra Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız güreşte Taha Akgül ve Evin Demirhan, tekvandoda Nur Tatar, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ve boksta Busenaz Sürmeneli'nin de destekçisi olmuştu.