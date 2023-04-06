Trendyol'dan afet bölgesi kalıcı konut seferberliğine destek

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, afet bölgesine desteklerine devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) “El Verin Ev Yapalım” konut seferberliğine katkı amacıyla Trendyol platformunda sunulan dijital destek kartları ile herkes, deprem bölgesindeki vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşturulmalarına katkı sağlayabiliyor. E-ticaret platformunda yer alan TOBB dijital destek kartları ile kullanıcılar kampanyaya 100 TL'den 1000 TL'ye kadar destek olabilecek. TOBB dijital destek kartlarına yurt dışından da earthquake.trendyol.com adresi üzerinden ulaşılabilecek. Yurt dışından destek olmak isteyenler, bu uygulama üzerinden dijital destek kartlarını satın alabilecek. E-ticaret platformunda afet bölgesinde aktif görev alan STK'ların dijital destek kartları ile afetin ilk gününden bu yana sivil toplum kuruluşlarına 200 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandı.

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