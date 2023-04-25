Trendyol'un ‘Büyük Nisan Kampanyası' için gerim sayım başladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 26-30 Nisan tarihlerinde ‘Büyük Nisan Kampanyası' düzenliyor. Kampanya ile yüzbinlerce satıcının milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Kampanya ile ilgili şu açıklama yapıldı:

‘Büyük Nisan Kampanyası'nda, cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürün indirime girecek. Yaza fit girmek isteyenler için spor ürünleri, bahçesini düzenlemek isteyenler için bahçe ürünleri, doğa ile buluşmak isteyenler için piknik gereçleri ve doğa malzemeleri ile bahar temizliğinden vazgeçmeyen hijyen tutkunları için temizlik ürünleri Büyük Nisan Kampanyası ile müşteriler ile buluşacak.

Kampanya ile yaz modasını yakalamak isteyenler, elbise, sandalet, tişört, şort, kimono, terlik gibi ürünlere avantajlı fiyatlar ile ulaşabilecekler.

E-ticaret platformunun kampanyasında yaz için cilt ve saç bakımı ürünleri de yer alıyor. Güneş kremleri, cilt bakım ürünleri, traş ve epilasyon ürünleri, saç bakım ürünleri, makyaj ürünleri, parfüm ve deodorantlar da Trendyol müşterileri ile buluşuyor.

Esnaf ve KOBİ'leri büyümeye devam ediyor

Trendyol'un iş ortağı olan Türkiye'nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ'ler için ayrı bir öneme sahip olan kampanyalar ile milyonlarca müşteri ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılarken, satıcılar da satışlarını artırarak işini büyütüyor. E-ticaret platformu, aynı zamanda yılın belli dönemlerinde düzenlediği kampanyalara yönelik oluşturduğu ek istihdam ve satıcılarının artan iş hacimleri ile de Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

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