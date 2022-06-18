Trendyol'un Megastar Tarkan'ın yer aldığı ikinci reklam filmi yayınlandı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un Megastar Tarkan ile birlikte çektiği ikinci reklam filmi yayınlandı. E-ticaret platformunun hayalleri için var gücüyle çalışan 260 binden fazla iş ortağına verdiği desteği vurgulayan film, Tarkan'ın uzaktan duyduğu müzik sesini takip ederek bir bağlama dükkanına girmesiyle başlıyor. E-ticaret platformunda satış yapan esnaf ve KOBİ'lerden kesitlere yer verilen filmde Tarkan, bağlama ustasıyla birlikte ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söylüyor ve e-ticaret platformunun her zaman iş ortaklarının yanında olduğu mesajı veriliyor. Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti ve 3 günde tamamlandı.