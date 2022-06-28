Trendyol'un Tarkan ile çektiği yeni reklamı yayında

Megastar Tarkan, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için üçüncü defa kamera karşısına geçti. 27 Haziran Dünya KOBİ Günü'nde yayına giren reklam filminde, Trendyol'un binlerce iş ortağının emeğini Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcısına, hatta Tarkan'a ulaştırdığı anlatılıyor.

Film, bir Trendyol satıcısının ürettiği yelekleri Trendyol üzerinden satışa sunmasıyla başlıyor. Yeleğin Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasıyla devam eden filmin sonunda Tarkan da yeleği Trendyol üzerinden satın alıyor.

Şirketin her zaman iş ortaklarına destek olduğu vurgulanan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti ve 3 günde tamamlandı.