Trenin altında kalan şahıs öldü

Kaza; Kocaçeşme Mahallesi Acısu hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan Osman Kıyak'a Makinist Kazım E. idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Kıyak olay yerine hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Osman Kıyak'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili çalışma başlatılırken, görgü tanıklarının ifadesine göre Kıyak'ın trenin önüne atlayarak intihar ettiği ifade edildi.

Behzat Akcan

