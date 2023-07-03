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Tribün lideri, kulüp başkanlığına aday oldu

Tribün lideri, kulüp başkanlığına aday oldu
Tribün lideri, kulüp başkanlığına aday oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer'de, 9 Temmuz Pazar günü yapılacak kongrede başkanlığa tribün lideri Ali Osman Delihasan aday oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'de, 9 Temmuz Pazar günü yapılacak kongre öncesi başkanlığa sürpriz bir aday çıktı. Daha önce ertelenen kongreler sonrası geçici bir yönetim kurulu oluşturulmuştu. Sonrasında da 9 Temmuz Pazar günü için kongre tarihi alındı. Ancak seçime az bir zaman kala aday çıkmaması sonrası Sarıyer tribün lideri Ali Osman Delihasan, adaylığını açıkladı.

Ali Osman Delihasan, "Sarıyer Spor Kulübü 83 yıllık tarihi boyunca sahipsiz kalmamıştır ve bundan sonra da asla sahipsiz kalmayacaktır. Yaşanacak adaysızlık sonucunda Sarıyer'imizin kayyuma gitmesine engel olmak amacıyla taşın altına gövdemi koyarak başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" dedi.

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