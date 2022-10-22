Tribünden atlayan seyircilerle özel güvenlik arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Kocaeli'de karma dövüş sanatları (MMA) müsabakalarının düzenlendiği Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda ortalık karıştı. Bir grup seyirci Türk sporcu Kadir Dalkıran'ı desteklemek için salondaki yerini aldı. Müsabakada Kadir Dalkıran'ın rakibini yenmesi neticesinde seyirciler tribünden alana atlamak istedi. O sıra özel güvenlik görevlileri alana yaklaşmalarına engel olmaya çalışınca tartışma başladı.

Sporcu Kadir Dalkıran da mikrofonla sakin olma çağrısında bulunsa da tartışma devam etti. Seyircilerin duruma tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.O anlar kameralara yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardacan Uzun - Mehmet Ekrem Ceylan



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