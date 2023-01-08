Tribünlerden Altay'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Derbi maçta 2 gol yiyen kaleci Altay Bayındır, son dakikalarda ayağına top geldiğinde tribünlerden ıslıklar yükseldi. Bazı taraftarlar da Altay lehine tezahüratta bulundu.

İsmail Yasin Akçın



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