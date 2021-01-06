Trio Patara İş Sanat'ta

İş Sanat'ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak'ta Gülten Akın'ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen ve şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri 21 Ocak'ta sahnede olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak'ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri 30 Ocak'ta gerçekleşecek. Dünya edebiyatından klasikleri oyuncuların sesinden dinlediğimiz Okuma Tiyatrosu'nda; 6 Ocak'ta “Peer Gynt”, 13 Ocak'ta “Antonius ve Kleopatra” yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar 3 Ocak'ta “Rapunzel”, 10 Ocak'ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak'ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak'ta Fındıkkıran ile devam edecek. Yazarının Sesinden serisine 4 Ocak'ta Haydar Ergülen “İdilikler”, 11 Ocak'ta İnci Aral “Yeşil” ve 25 Ocak'ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00'ten itibaren yayımlanacak.