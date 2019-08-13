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Tropik fırtına Japonya'ya yaklaşıyor

Tropik fırtına Japonya'ya yaklaşıyor
Tropik fırtına Japonya'ya yaklaşıyor

Japonya'ya yaklaşan tropikal fırtına Krosa nedeniyle uyarı yayınlayan yetkililer, halkı şiddetli rüzgar, yağış ve yüksek dalgalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa Fırtınası'nın Japonya'ya yaklaşmak üzere olduğunu açıkladı. Şiddetli fırtınanın çarşamba gününden itibaren Japonya kıyılarına varması beklenirken fırtınanın neden olacağı şiddetli yağışlar, sert rüzgarlar ve yüksek dalgaların perşembe gününe kadar etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın ortalama 110 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar getireceğini kaydeden yetkililer, rüzgarın Kyushu bölgesinin güney kesiminde saatte yaklaşık 160 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Şikoku bölgesinde yüksekliği 10 metreyi bulan dalgalar beklendiği de açıklandı. 

Japonya'da birçok kişinin yaz tatilinde olduğunu hatırlatan Meteoroloji Ajansı yetkilileri, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalardan haberdar olmaları için tatilcilere güncel bilgileri takip etme tavsiyesinde bulundu.

Burak Ersoy 

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