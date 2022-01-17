Tropik yağmur ormanlarından gelen doğallık Bambi Yatak ile buluştu

Türkiye'nin öncü ve inovatif yatak üreticilerinden Bambi Yatak, Ar-Ge çalışmalarına verdiği hızla, hikayesi olan ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye yatak sektörü 2020'de 261 milyon, 2021'in 10 aylık döneminde ise 316 milyon dolarlık ihracatıyla her geçen gün ülke ekonomisine güç katıyor. Bambi Yatak da sektörün ülke ekonomisine olan katkısını artırmak için ürün yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

2 milyonluk Ar-Ge yatırımı ile Türkiye'nin ilk kapok lifli yatağı Kapok Naturel Yatak'ı ürün gamına ekleyen, yastık ve yorganlarda da kapok liflerini kullanan Bambi, 2022 büyüme hedeflerini de yeni ürünlerine odaklıyor. Bambi Türkiye'nin yanı sıra 20 ülkedeki 200 noktada, yeni ürünü ile yıllık 150 milyon TL'lik satış hedefliyor. Şirket, kapok ile oluşturacağı ekonomik değeri yurt içinde 110 yeni mağaza açma hedefini hızlandırmak için de kullanacak. Bambi ayrıca, kapok lifleriyle sektörün sürdürülebilirliğini ve sektörde doğal malzemelerin kullanımını da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bambi için 2022 yılının en önemli yatırımı ve atılımı

Hikayesi olan inovatif ürünlerle sektörde fark oluşturduklarını vurgulayan ve kapok lifli ürünleri ile alakalı bilgiler veren Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Kapoku yataklarımızda kullanmak için 6 aylık Ar-Ge çalışması yaptık. Bu dönemde yaklaşık 2 milyonluk Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Tüm çalışmalarımız sonunda da Kapok Naturel Yatak doğdu. İnsan kaynağı, ürün tedariki, stok yönetimi gibi tüm kanallarda sadece bu yatağımıza özel yeni bir yapılanma kurguladık. Başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığımız kapoklu ürünlerimizi 20 ülkede bulunan 200'ü aşkın noktada satışa sunacağız. Aynı şekilde Türkiye'deki tüm mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturacağız. 2022 yılının en önemli yatırımı ve atılımı olarak gördüğümüz kapok ile bu yıl ki birçok hedefimize başarıyla ulaşacağımızı ön görüyoruz” dedi.

2022 yılında yüzde 40 büyüme ön görülüyor

Bambi Yatak olarak 2021 yılında yüzde 40 büyüdüklerini söyleyen Gökmen, “2021 yılı ciddi anlamda hem ürün hem üretim hem de lojistikte yatırım atağına geçtiğimiz bir yıl oldu. İnsan kaynağımızda iki kattan fazla büyüyerek çalışan sayımızı 420'den 1000'e çıkardık. Tüketicilerimizin bekleme süresini minimize etmek için Türkiye'nin çeşitli noktalarında 10 adet bölge deposu oluşturduk. 2021'de birçok yeni ürüne hayat verdik, birçok yeni mağaza açtık, birçok yeni ülkeye açılmayı başardık. Bugün üretim ve ihracatta oldukça başarılı bir noktadayız ve ihracatımız, ciromuzun yüzde 15'ini oluşturuyor. 2022 yılında yine yüzde 40'lık bir büyüme ön görüyoruz. İhracatta ise minimum yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Bu yıl hedeflerimizin büyük bölümüne de kapok'u konumlandırdık. Çok inandığımız, sektörde sürdürülebilirlik, doğallık ve saflık gibi birçok kriteri değiştireceğini düşündüğümüz kapok, tüm hedeflerimize ulaşmamızda ki en büyük kozumuz olacak” diye konuştu.

Mağaza sayısını 700'e çıkarmayı hedefliyor

Kapok lifli ürünlerden yıllık 150 milyon TL'lik satış beklediklerini de kaydeden Gökmen, “Yurt içinde bugün 590 mağaza ile hizmet veriyoruz. 2022 yılında 110 yeni mağaza açarak, Türkiye'deki mağaza sayımızı 700'e çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük üretim kapasitemizin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını kapok'a ayırdık ve yıllık 50 bin adet kapoklu yatak üretmeyi hedefliyoruz. Uyku kalitesi ve konforu açısından; ısı dengesi, nefes alabilirlik ve vücut sağlığında oluşturduğu pozitif etki ile kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatacak yatağımız Bambi'nin sektöre kazandırdığı yeni bir başarı hikayesi olacak. Kapok lifli ürünlerimiz ayrıca sektörün sürdürülebilirliğine de yeni bir soluk getirecek. Kullanım sonrası geri dönüşüm ve doğaya karışması için de herhangi bir müdahale gerektirmeyen lifli ürünlerimiz, sektörde birçok üreticiyi doğal liflerle üretime yöneltecek. Tüm ürünlerimizde sektörümüz ve kullanıcılarımızın yanı sıra dünyamıza olan sorumluluk bilincimizle hareket ediyoruz. Doğalı ve safı ürünlerimize taşımak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye yatak sektöründeki başarılarıyla dünya çapında konuşulacak

Kullanıcıların her alanda olduğu gibi yataklarında da sıradanlıktan çıktığını, hikayesi ve duygusu olan ürünlere yöneldiğini belirten Emre Gökmen, “Dünya yatak sektörü geçen yıl 31 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken Türk yatak sektörü 408 milyon dolarlık hacmi ile dünyanın 14. sırasında yer aldı. Çin'in 9,3 milyar dolarla birinci, ABD'nin 7,7 milyar dolarla ikinci, Hindistan'ın 1 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığı sektörde ülkemizin ulaştığı rakamlar gideceğimiz çok fazla yol, yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu gösteriyor. Bambi olarak sektörümüzü, önem verilmesi gereken milli bir sektör olarak görüyoruz. Yatırımlarımızın altında da ülke olarak dünya yatak sektöründen daha fazla pay almak yatıyor. Tüm Ar-Ge, insan kaynağı, teknoloji ve üretim yatırımlarımızı da bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye, birçok sektör başarısıyla dünyada adını duyurduğu gibi gelecekte yatak sektöründe elde ettiği başarıyla anılacak. Bu başarının mimarı olarak Bambi hatırlanacak. Tüm enerjimizi bu amaçtan alıyoruz ve hiç durmadan ülkemiz, sektörümüz ve geleceğimiz için yatırım yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kapok Naturel Yatak hakkında

Bambi Yatak'ın tropik yağmur ormanlarının doğallığını yatakla buluşturduğu, Türkiye'de ilk ve tek olan yeni nesil ürünü Kapok Naturel Yatak, uyku sırasında vücut ısı dengesini koruyor. Yüzde 80 hava içeren kapok lifleriyle üretilen, sıcak günlerde vücut ısısının dışarı atılmasına, soğuk günlerde vücudu sıcak tutmaya yardımcı oluyor. Kapokun sunduğu üstün ses yalıtımı ve ultra hafiflik, kullanıcıların en yorgun günün sabahına dahi dinlenmiş bir şekilde uyanmasını sağlıyor. Bambi, kapok lifleriyle ürettiği yastık ve yorganlarıyla da kapokun doğallığını, uykunun her anında hissettiriyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

