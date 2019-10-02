İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tropikal fırtına 'Narda' Meksika'yı vurdu: 2 ölü

Tropikal fırtına 'Narda' Meksika'yı vurdu: 2 ölü
Tropikal fırtına 'Narda' Meksika'yı vurdu: 2 ölü

Meksika’yı vuran tropikal fırtına Narda, sel ve heyelanlara neden oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. Jalisco eyaletinde sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan insanlar arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Meksika'da karaya çıkan tropik fırtına Narda; Mazatlan, Acapulco ve Puerto Vallarta şehirlerinde sele neden olurken, heyelan nedeniyle iki dükkan çamur altında kaldı. Fırtına nedeniyle Oaxaca eyaletine bağlı San Pedro Mixtepec kasabasında bir nehri geçmek isteyen 2 kişi sel sularıyla hızlanan nehrin sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Narda fırtınasının Cumartesi günü karaya çıktığı Oaxaca eyaletinde binlerce kişi tahliye edildi. Yerel gazetelerde fırtına nedeniyle 13 bölgenin ciddi zarar gördüğü belirtildi. Haberlerde, Oaxacan eyaletine bağlı Santa Catarina Juquila kasabasında bir kasap ve giysi dükkanının oluşan heyelanla çamur altında kaldığı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Fırtınayla oluşan sel Acapulco şehrinde araçların yolda kalmasına neden olurken, hastanelerde hasar meydana getirdi.

Jalisco eyaletinde Cuale Nehri'nin taşmasıyla Puerto Vallarta şehrinin bazı kesimleri sular altında kaldı. Sel ve toprak kayması nedeniyle 248 ev zarar gördü. Sel sularıyla hızlanan nehirlerde mahsur kalan çok sayıda insanın yardımına kurtarma ekipleri yetişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.