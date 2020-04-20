TRT Spor'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

Korona virüs nedeniyle evde kalan izleyenlerini unutmayan TRT Spor, unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar ve spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta TRT Spor ekranına gelecek özel içerikli yayınlar izleyenlerin beğenisine sunulacak.
Bu hafta ekrana gelecek maçlar şu şekilde:
Pazartesi (bugün): 1988 Türkiye - Yunanistan
Salı: 1989 Monaco - Galatasaray
Çarşamba: 1990 Vitoria Guimares - Fenerbahçe
Perşembe: 2003 Beşiktaş - Dinamo Zagreb
Cuma : 2014 Olimpiyat Finali Nijerya - Arjantin
Öte yandan hafta boyu Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası finalleri ve spor belgeselleri de sporseverlerle buluşacak.