İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TRT Spor'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

TRT Spor'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek
TRT Spor'da bu hafta nostalji rüzgarı esecek

Korana virüs nedeniyle evinden çıkmayan sporsevere özel içerikler üreten TRT Spor, bu hafta nostaljik maçlarla evlerinize konuk olacak.

Korona virüs nedeniyle evde kalan izleyenlerini unutmayan TRT Spor, unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar ve spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta TRT Spor ekranına gelecek özel içerikli yayınlar izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Bu hafta ekrana gelecek maçlar şu şekilde:

Pazartesi (bugün): 1988 Türkiye - Yunanistan
Salı: 1989 Monaco - Galatasaray
Çarşamba: 1990 Vitoria Guimares - Fenerbahçe
Perşembe: 2003 Beşiktaş - Dinamo Zagreb
Cuma : 2014 Olimpiyat Finali Nijerya - Arjantin

Öte yandan hafta boyu Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası finalleri ve spor belgeselleri de sporseverlerle buluşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.