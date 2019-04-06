TRT'den YSK'ya 'canlı yayın' başvurusuna kısmen izin

TRT, sayımı süren oylar için sandıklardan canlı yayın yapmak için YSK'ya başvurdu. Başvuruda, "Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesini Kurulunuzdan saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

TRT'nin canlı yayın başvurusunu değerlendiren YSK'dan söz konusu talebe ilişkin kısmen izin çıktı. YSK tarafından verilen kısmen izinde, sayım esnasında canlı yayına izin verilmezken, sayım noktalarında görüntü alıp haber yapılmasına müsaade edileceği belirtildi.