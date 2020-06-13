Trudeau: 'Kanada'nın tüm kurumlarında sistematik ırkçılık sorunu yaşanıyor'

ABD'de George Floyd'un ölümüyle gündeme gelen ırkçılık olayları, Kanada'da geniş yankı bulmasıyla birlikte sıcaklığını koruyor. Trudeau, konuyla ilgili, “Geçmiş kuşaklar boyunca inşa ettiğimiz sistemlerin, yerli kökenleri olan insanlara, her zaman adil bir şekilde muamele etmediğinin farkındayız. İtiraf etmek ve tanımlamak zor olsa da Kanada'nın ulusal polis gücü de dahil olmak üzere tüm kurumlarımızda sistematik bir ırkçılık var ve bu durum, ülke çapında bir sorun” ifadelerini kullandı.

Trudeau, perşembe günü yaptığı bu açıklamada önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan polis reformunu takip etme söylemlerinin yanı sıra, polis kuvvetlerine hala güvendiğini aktararak, “Ulusal polis gücümüze, getirmeye başladığı değişikliklerin ve önümüzdeki aylarda birlikte yaptığımız çalışmanın bu savaşta büyük bir fark oluşturacağını biliyorum, ırkçılık bu ülkede azaltılmalı” dedi.

Ayrca, Kanadalıların geriye dönüp bu örgütleri yükselten yapı taşları üzerinde düşünmelerini, ırkçı bir temel üzerine inşa edilip edilmediklerini incelemelerini istedi.

Ceren Yanar Polat

