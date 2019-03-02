Trump, 2020 seçimlerinden zaferle çıkacağını öne sürdü

ABD'nin Maryland eyaletinde Muhafazakar Siyasal Hareket Konferansı'nda konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinden daha büyük zaferle çıkacağını öne sürdü. 2016 seçimlerinden büyük bir zaferle çıktığını belirten Trump, daha iyisini yapacağını belirterek tekrar kazanacağını açıkladı. Muhafazakar kitleye seslenen Trump, kendisini bir Cumhuriyetçiden daha muhafazakar olarak nitelendirdi.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ne sunulan, ‘Yeşil Yeni Anlaşma'sını hedef alarak alaycı açıklamalarda bulunan Trump, “Bunun üzerinde çok çalışmalılar. Uçak yok, enerji yok. Rüzgar durduğunda elektriğinizin sonu. Acele edelim. Sevgilim, bugün rüzgar esiyor. Televizyon izlemek istiyorum sevgilim" ifadelerini kullandı.