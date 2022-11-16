Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday

Eski ABD Başkanı Donald Trump Florida'daki Mar-a-Lago konutunda yerel saatle 21.00'de kameraların karşısında geçti. Trump adaylığını açıkladı konuşmasında, “ABD'nin geri dönüşü şimdi başlıyor. ABD'yi yeniden büyük ve şanlı yapmak için, bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, bir saat süren konuşmasında ABD'nin 45. başkanı olarak elde ettiği başarılardan bahsederek, Biden yönetiminin ülkeyi düşüşe geçirdiğini savundu. Trump, "Bizim liderliğimizde büyük ve şanlı bir millettik. Ama şimdi düşüşte olan bir milletiz. Bu sadece bir kampanya değil, ülkemizi kurtarmak için bir arayış. Biden yönetimi iki yılda ABD ekonomisini mahvetti. Bir zaferle yine gelmiş geçmiş en büyük ekonomiyi kuracağız” ifadelerini kullandı.

Trump'ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi Washington'da, partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki muhtemel mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor.

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