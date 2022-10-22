Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesi tarafından mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı

ABD Kongresi'ne 6 Ocak 2021'de gerçekleştirilen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten ABD Temsilciler Meclisinin oluşturduğu 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kongre baskınının merkezinde" olduğu gerekçesiyle mahkeme celbiyle ifadeye çağırdı. Buna göre 9 üyeden oluşan komite Trump'tan, kendisiyle Kongre üyeleri ve aşırılık yanlısı gruplar arasındaki kişisel iletişimler de dahil olmak üzere bazı belgeleri 4 Kasım'a kadar sunmasını ve 14 Kasım'a kadar ifade vermesini istedi. Komite Başkanı Bennie Thompson ve Başkan Yardımcısı Liz Cheney imzalı mektupta, "Eski bir başkana yönelik mahkeme celbinin önemli ve tarihi bir eylem olduğunun farkındayız. Bu eylemi hafife almıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Herhangi bir ABD başkanının bir seçimi baltalamak ve barışçıl iktidar değişikliğini engellemek için yürütülen ilk ve tek girişimin merkezindeydiniz. Bu Capitol'e ve Kongre'ye kanlı bir saldırıyla sonuçlandı" denildi.

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