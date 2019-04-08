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Trump: ABD İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdı

Trump: ABD İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdı
Trump: ABD İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'nı yabancı terör örgütü olarak tanıdığını açıkladı. Trump, bu eylemin ABD’nin İran rejimi üzerindeki baskısının kapsamını ve miktarını önemli ölçüde genişleteceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nı resmen terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. Trump ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı özel kuvvetler olan Kudüs gücünü de yabancı terör örgütü listesine dahil edildiğini belirtti. Trump, Dışişleri Bakanlığı liderliğindeki bu eşi benzeri olmayan adımın İran'ı yalnızca terörizm sponsoru devlet olarak tanımadığını ayrıca Devrim Muhafızları'nın aktif olarak terörizmin içerisinde yer aldığı, terörizmi finanse ettiği ve devlet yönetim aracı olarak desteklediği gerçeğini kabul ettiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hükümetin parçasını ilk kez yabancı terör örgütü olarak tanıdığını belirten Trump, bunun İran'ın eylemlerinin diğer hükümetlerin eylemlerinden farklı olduğu gerçeğinin altını çizdiğini ifade etti. Trump, ayrıca bu eylemin ABD'nin İran rejimi üzerindeki baskısının kapsamını ve miktarını önemli ölçüde genişleteceğini sözlerine ekledi. Trump, “Eğer Devrim Muhafızları'yla iş yapıyorsanız terörizmi finanse etmiş olacaksınız. Bu eylem Tahran'a terör desteğinin ciddi sonuçları olduğu konusunda açık bir mesaj veriyor.” dedi. 

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