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Trump, ABD Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti

Trump, ABD Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti
Trump, ABD Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısını veto etti. Yasa tasarısı, Kongre'ye yeniden gönderilecek.

Ancak Trump'ın veto hamlesinin, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının önünü kapatmayacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 hafta önce ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 13'e karşı 84 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri iş birliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

Öte yandan Trump, geçtiğimiz haftalarda da tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

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