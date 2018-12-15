Trump açıkladı, İçişleri Bakanı Ryan Zinke görevini bırakıyor

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'nin yıl sonunda görevini bırakacağını duyurdu. Trump, “İki yıldır kabinesinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ryan Zinke, İçişleri Bakanlığından ayrılacak. Ryan, görev süresi boyunca çok şey başardı ve ulusumuza yaptığı hizmet için ona teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, önümüzdeki hafta sonuna kadar Zinke'nin yerine geçecek olan yeni bakanının ismini açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında ‘İçişleri Bakanı Ryan Zinke'i görevden alacak mısınız?' sorusuna, “Hiçbir planım yok, gelen şikayetlere bakacağım” şeklinde yanıt vermişti.

Hasan Çelik

