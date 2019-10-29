Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğin fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, 'harika köpek' dediği, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yer alan ve iz sürerken yaralanan ABD ordusuna ait köpeğin fotoğrafını paylaştı. Pazar günü yaptığı açıklamada operasyonda bir köpeğin yaralandığını duyuran Trump, Twitter hesabından köpeğin fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakalanması ve öldürülmesinde böylesine harika bir iş çıkaran harika köpeğin (ismi açıklanmadı) bir görüntüsünü paylaştık” ifadelerini kullandı.

2011 yılında Pakistan'ın Abbottabad şehrinde El-Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda Kahire adlı Belçika Malinois cinsi bir köpek kullanılmıştı.