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Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu

Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu
Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders’in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Başkan Tramp'ın en yakın ve en güvenilir Beyaz Saray çalışanlardan ve kabinesinde en uzun süre çalışan kişi olan Beyaz Saray Basın sekreteri Sarah Sanders, bu ayın sonunda görevini bırakarak, Arkansas eyaletine geri döneceği”açıklandı. 

Başkan Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”31 yıl sonra, harika Sarah Huckabee Sanders, ayın sonunda Beyaz Saray'dan ayrılacak Arkansas eyaletindeki evine gidecek. Olağanüstü yeteneklere sahip, inanılmaz bir iş yapan çok özel bir insan! Umarım Arkansas Valisi olmaya karar verir ve harika olur. Sarah, “iyi iş çıkardığın için teşekkürler” ifadelerini kullandı.  

Hasan Çelik

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