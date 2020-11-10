Trump: 'Biz kazanacağız'

ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti. Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmiyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı.