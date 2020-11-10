İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump: 'Biz kazanacağız'

Trump: 'Biz kazanacağız'
Trump: 'Biz kazanacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklamalarına devam ederek, “biz kazanacağız” dedi.

ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delege sayısına ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti. Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından vazgeçmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmiyor. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.