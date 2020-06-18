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Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı

Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm politikalarından dolayı Çinli çok sayıda yetkiliye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Başkan Trump. Mayıs ayında önce ABD Senatosunda, ardından da Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak Beyaz Saray'da imzasına sunulan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere de yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını açıkladı.
Trump'ın imzaladığını duyurduğu yeni yasa tasarısının içeriği, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Çinli yetkililere yönelik yaptırımlar arasında, Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı getirilmesi yer alıyor. Senato ve Temsilciler Meclisi'nden sonra Trump'ın da onayladığı Çin tasarısında, öncelikli olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu bölgede insan hakları ihlalleri için geniş kapsamlı bir rapor hazırlaması ve çalışma başlatması isteniliyor.

Hasan Çelik

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