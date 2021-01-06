Trump destekçileri Washington DC'de Kongre binasını bastı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Kongresi seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü. Kongre binasındaki bariyerleri aşarak, binaya girmesinin ardından Biden'ın tescil oylamasına ara verildi. Çıkan olaylar sonrası Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, “Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, Belediye Başkanı tarafından belirlenen kişiler dışında hiç kimse, araba veya başka bir ulaşım yöntemiyle yürümeyecek, bisiklete binmeyecek, koşmayacak, ayakta durmayacak veya motorlu araç kullanmayacaktır" denildi.

Yerel kaynaktan alınan haberlere göre, ABD'de Kongre binasına düzenlenen baskında göstericilere müdahalesi yetersiz kalan Kongre polisi, federal yetkililer de dahil olmak üzere daha fazla kolluk kuvvetinden yardım istedi.

Ayrı bir kolluk kuvveti kaynağından gelen habere göre, DC Metropolitan Polis Departmanının Kongre polisine yardımcı olmak için CDU müfrezeleri (Sivil Ayaklanma Birimleri) dahil olmak üzere daha fazla destek gönderdiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 'ABD'DEKİ TÜM TARAFLARI İTİDAL VE SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı:"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."