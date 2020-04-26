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Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı
Trump, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı.

Sosyal medyayı etkin kullanması ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinde eşi Melania Trump'ın doğum gününü kutladı. Slovenya doğumlu First Lady Trump, bugün 50. doğum gününü kutluyor. Trump, geçen yılların aksine bu yıl fotoğraf kullanmadan sosyal medya hesabından ”First Lady'miz Melania'nın doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 2005 yılında Slovenya doğumlu model Melania Knauss ile evlenirken, çiftin 14 yaşında Barron adında bir oğulları var.

Hasan Çelik

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