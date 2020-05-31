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Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi

Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi
Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi töreninin ardından uçakta gazetecilere G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Trump, "Zirveyi Eylül'e kadar erteliyorum" diyerek G7 Liderler Zirvesi'ni ertelediğini duyurdu. Trump ayrıca ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den oluşan gruba Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istediğini dile getirdi. Trump, "G7'nin dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğine inanmıyorum. Bu ülkeler grubu miladını doldurdu" ifadelerini kullandı.

Trump, G7 toplantısının Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmelerinin yapıldığı dönemde gerçekleşebileceğini belirtti.

Hasan Çelik
 

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