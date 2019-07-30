İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni için Polonya'ya gelecek

Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni için Polonya'ya gelecek
Trump, II. Dünya Savaşı anma töreni için Polonya'ya gelecek

Polonya Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın II. Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Eylül ayında Varşova'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın danışmanı Krzysztof Szczerski, ABD Başkanı Donald Trump'ın II. Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümü törenlerinde yer almak için 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Varşova'yı ziyaret edeceğini söyledi. Szczerski, Trump'ın 31 Ağustos akşamı Varşova'ya geleceğini söyledi. Trump'ın ertesi gün, Alman birliklerinin 1939'da Polonya'yı işgaliyle başlayan II. Dünya Savaşı vesilesiyle Varşova'da gerçekleştirilecek törenlere katılacağı, 2 Eylül'de ise ülkeden ayrılacağı bildirildi. 

Trump'ın savunma ve enerji güvenliğine odaklanan işbirliği ile Washington'un Avrupa'daki en yakın ortakları arasında olan Polonya'ya ikinci ziyareti olacak. Trump ise Devlet Başkanı Duda'yı iki kere Beyaz Sarayda ağırlamıştı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.