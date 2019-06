Trump: 'İran ile savaş seçeneği her zaman masada'

ABD Başkanı Donal Trump İran'ın ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürmesinden sonra Tahran ve Washington arasında yükselen tansiyon hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD İHA'sını düşürdükten sonra ABD'nin karşı hamlesinin ne olacağı konusunda Trump, “İran'a ne olduğunu göreceğiz, herkes benim savaş çığırtkanı olduğumu söylüyordu. Şimdi ise ‘güvercin' olduğumu söylüyorlar. Doğrusunu bilmek istiyorsanız bence ikisi de değilim. Ben sadece sağduyulu bir insanın ki bu da bu ülke için ihtiyacımız olan şey” ifadesini kullandı.

“New York'ta yaşayan bir çok İranlı arkadaşım var”

İran'ın insansız bir hava aracını düşürmesi üzerine 150 kişinin öldürülmesi fikrini sevmediğini belirten Trump, İran'a yeni yaptırımların yolda olduğunun sinyallerini verdi. Trump, “Biliyorsunuz ben New York kentindenim. New York'ta çok fazla İranlı vardır ve onlar harika insanlar. New York'ta yaşayan bir çok İranlı arkadaşım var. Siz de bir çok İranlı ile tanışmışsınızdır. Onlar çok zekiler, müthiş kalitede insanlar. 150 İranlıyı öldürmek istemiyorum. Anlıyorum, herhangi bir 150 kişiyi kesinlikle gerekli olmadığı sürece öldürmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

“İran liderlerinin kendilerini değil halklarını düşündüklerini umuyorum”

Aldığı kararın pek çok kişi tarafından desteklendiğini vurgulayan Trump, “Birçok kişi de benimle, yaptığım ile aynı fikirde. Şimdi, eğer İran'ın liderleri kötü hareket ederlerse, onlar için çok kötü bir gün olacak. Onların zeki olduğunu ve yalnızca kendilerini değil halklarını düşündükleri umuyorum” dedi.

“İran şuanda ekonomik olarak batmış durumda, çok ciddi sıkıntıları var”

İran meselesi üzerine çok yoğun görüşmelerinin olduğunu belirten Trump, “Bakın, İran şuanda ekonomik olarak batmış durumda, çok ciddi sıkıntıları var. Yaptırımlar onları çok kötü vurdu. Daha fazla yaptırım da olacak. Koyabileceğinizi düşündüğünüzden daha fazla. Bu felaket. Tek istediğim Obama'nın yaptığı berbat anlaşma kapsamında nükleer silah olmaması” ifadelerini kullandı.

“Obama onlara nakit para verdi. Birçok uçak bu nakit parayı taşıdı”

Obama'nın İran'a milyonlarca dolar verdiğini ve pek çok tavizde bulunduğunu hatırlatan Trump, “Obama onlara nakit para verdi. Birçok uçak bu nakit parayı taşıdı. Ama hiçbir şey elde edemedi” şeklinde konuştu.

“İran'ın yeniden harika yapalım”

İran'ın birkaç sene içinde yasal olarak nükleer çalışma yapabilme fırsatı elde edebileceğini belirten ve İran ile yapılan önceki anlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirten Trump, Tahran yönetimi ile yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini belirtti. Trump, “Tüm bunlarla birlikte, benim için çok önemli, tamamen yeniden başlayacağız, eğer isterlerse onlarla çok kısa zamanda yeni anlaşma yapabiliriz. Eğer İran yeniden varlıklı bir ulus olmak istiyorsa, yeniden refah seviyesi yüksek bir ulus olmak istiyorsa, o zaman şöyle diyelim ‘İran'ın yeniden harika yapalım' anlaşıldı mı?” dedi.

"Onlar nükleere sahip olmayacaklar"

İran'ın nükleer çalışmalarına devam etme yolunu seçmesi halinde bunların hiçbirinin olmayacağının altını çizen Trump, “Nükleer hakkında çok şey biliyorum. Size sadece şunu söyleyeyim. Onlar nükleere sahip olmayacaklar” diye konuştu.

"Savaş seçeneği her zaman masadadır”

Trump, İran ile olası bir savaşın olup olmadığı sorusuna ise, “Bu çözülene kadar savaş seçeneği her zaman masadadır” dedi.