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Trump, İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına ‘vur emri' verdi

Trump, İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına ‘vur emri' verdi
Trump, İran tarafından taciz edilmeleri halinde ABD donanmasına ‘vur emri' verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından tacil edilmeleri halinde ABD donanmasına ‘vur emri’ verdiğini açıkladı.

Dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ederken korona virüsün merkezi haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump, Basra Körfezi'nde gerilimi artıracak bir açıklama yaptı. ABD donanmasının İran Devrim Muhafızları'nı Basra Körfezi'nde tacizle suçlaması sonrası Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "ABD donanmasına denizlerde gemilerimizi taciz etmeleri halinde İran gambotlarını vurma ve imha etmelerine yönelik vur emri verdim” ifadelerini kullandı.
Bir veya birkaç silahı bulunan küçük savaş gemilerine gambot deniyor.

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