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Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı
Trump, İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı DonaldABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüklerini açıkladı Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basının karşısına ABD Başkanı Donald Trump, ABD Donanmasına ait USS Boxer tipi bir savaş gemisinin İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Trump, “Boxer takriben 1000 yard mesafesinde yaklaşan İran İHA'sına ait savunma hareketinde bulundu” ifadelerini kullandı. 

İHA'nın uzaklaşması için defalarca uyarıldığını belirten Trump bunun geminin ve mürettebatın güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. “İHA hemen imha edildi” diyen Trump, İran'ın tarafından geçekleştirilen bu hareketi Tahran'ın uluslar arası sularda çalışma yürüten gemilere karşı attığı kötü niyetli bir provokasyon olarak değerlendirdi.  

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