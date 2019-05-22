Trump, İrlanda'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın, İrlanda'nın kuruluşunun 75. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkeyi ziyaret edeceği ve Devlet Başkanı Michael D Higgins ile bir araya geleceği duyuruldu.

