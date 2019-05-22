Trump, İrlanda'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın, İrlanda'nın kuruluşunun 75. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkeyi ziyaret edeceği ve Devlet Başkanı Michael D Higgins ile bir araya geleceği duyuruldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın, İrlanda'nın kuruluşunun 75. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkeyi ziyaret edeceği ve Devlet Başkanı Michael D Higgins ile bir araya geleceği duyuruldu.
Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay