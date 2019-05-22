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Trump, İrlanda'yı ziyaret edecek

Trump, İrlanda'yı ziyaret edecek
Trump, İrlanda'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 5 Haziran'da İrlanda’yı ziyaret edeceği açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın, İrlanda'nın kuruluşunun 75. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkeyi ziyaret edeceği ve Devlet Başkanı Michael D Higgins ile bir araya geleceği duyuruldu.
 

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