İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trump kabinesinden ilk istifa geldi

Trump kabinesinden ilk istifa geldi
Trump kabinesinden ilk istifa geldi

ABD’de dün başkent Washington DC’de yaşanan Kongre Binası baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden ilk isim istifa etti. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao 11 Ocak’ta görevi bırakacağını duyurdu.

Dün ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nda seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD'den ve dünyadan yaşanan olaylara büyük tepki gelmişti.

Kongre Binası'na yapılan baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinden ilk isim istifa etti. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu. Chao yaptığı açıklamada, “ABD Ulaştırma Bakanlığına hizmet etmek bir onurdu" ifadelerini kullanarak, Kongre Binası'nda olan olaylardan "derinden rahatsız" olduğunu ve 11 Ocak'ta görevi bırakacağını duyurdu.

Bakan Chao, “Ülkemiz için birlikte başardığımız birçok şeyden son derece gurur duyuyorum. Bakanlığa ve ABD'ye sahip olduğunuz bağlılığı asla unutmayacağım" dedi.

Chao, aynı zamanda Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın eşi.

Öte yandan Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, Kongre Binası'nda çıkan olaylar sonrası Trump'ın azledilmesi çağrısında bulunmuş, "Bu başkan bir gün daha görevde kalmamalı" demişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.