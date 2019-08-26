Trump, Keşmir krizinde arabulucu olmayacak

Bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen G7 Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde üçüncü günü liderlerin ikili görüşmeleri ve yuvarlak masa toplantılarıyla devam ediyor. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede görüşmelerine devam eden ABD Başkanı Donald Trump, öğleden sonra da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren Keşmir krizi için iki ülke liderleri arasında telefon diplomasisi yürüten ABD Başkanı ve Hindistan Başbakanı dün akşam yemeği sırasında da bir araya gelmişti. Dün akşam yedikleri yemek sırasında ticaret, askeri meselelerin yanı sıra diğer bazı konuları daha konuştuğunu belirten Donald Trump, Keşmir krizi ile ilgili soruları yanıtladı. Trump, “Başbakan Modi ile dün akşam Keşmir meselesini konuştuk ve kendisi olayların kontrol altında olduğuna inandığını söyledi. Pakistan'la konuşmaları çok iyi olacak ve beraber bir şeyler yapabileceklerinden eminim” dedi.

Keşmir krizinde üçüncü taraflar istenmiyor

Keşmir krizi ile ilgili soruya cevap veren Hindistan Başbakanı Modi de iki ülke arasında çok sayıda karşılıklı mesele olduğunu ve Pakistan Başbakanı İmran Khan'a iki ülkenin de mücadele etmesi gereken yoksulluk ile hastalıklar gibi meseleler olduğunu söylediğini aktardı. Modi, Khan'a “Bu zorluklarla beraber mücadele etmeliyiz” dediğini belirtti.

ABD Başkanı'nın Hindistan ve Pakistan arasındaki müzakerelere aracılık yapması konusunda ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Modi, “Hindistan ve Pakistan arasındaki sorun ikili ve biz dünyadaki hiçbir ülkenin eline bu meseleler üzerinde etki sahibi olacağı bir gücü vermek istemiyoruz” dedi ve “Bu tartışmalar konusunda çözüm bulabiliriz” ifadelerini kullandı.

Donald Trump ise Modi'nin yanıtı karşısında, “Ben buradayım. İki beyefendi ile de çok iyi ilişkilerimiz var ve ihtiyaç halinde burada olacağım. Fakat bu sorunu kendi aralarında gayet iyi şekilde aşabileceklerine inanıyorum. Bunu çok uzun zamandır yapıyorlar” yorumunda bulundu.

ABD ekonomisini çok iyiye gittiğini söyleyen ABD Başkanı, “Japonya ile yaptığımız çok büyük ve muazzam anlaşma gibi daha fazla anlaşma yapmak istiyoruz. Sırada başka anlaşmalar var. Şu sıralar Avrupa Birliğinden Conelia Ernst ile müzakere aşamasındayız. Çünkü bunu yapmak istiyorlar ve ben de yapmak istiyorum. Bu anlaşmaları nihayete erdirdiğimizde ülkemiz dönüşecek. Geçmişteki tek taraflı korkunç ötesi anlaşmalar ile arasında çok büyük fark olacak. Eski hükümetler, buna izin verdikleri için kendilerinden utanmalı” dedi. Çin'in de içeren çok sayıda ticaret anlaşmasının yolda olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump zorlu bir yol olduğunu ama sorun olmadığını belirtti.