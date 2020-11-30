Trump, Moderna'nın acil aşı onayı için FDA'ya başvurduğunu duyurdu

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının üçüncü aşama klinik deneylerine göre yüzde 94.1 oranında etkili olduğunu açıklamış, ayrıca aşının ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğunu belirtmişti. Moderna, ABD ve Avrupa'da aşının acil kullanımı için başvuru yapacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Moderna'nın acil aşı onayı için FDA'ya başvurduğunu duyurarak, “Moderna şu anda acil aşı onayı için başvuruyor. FDA hızlı hareket etmeli! Warp Speed operasyonu büyük bir modern zaman başarısı oldu” dedi.

Moderna, 16 Kasım'da yaptığı açıklamada aşının etkililik oranını yüzde 94,5 olarak açıklamıştı. BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının ise yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti. BioNTech ve Pfizer geçtiğimiz hafta korona virüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunmuştu.