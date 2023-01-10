Trump Organization'ın Finans Direktörü Weisselberg 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Organization şirketinin Finans Direktörü (CFO) Allen Weisselberg'in geçtiğimiz ağustos ayında vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul etmesinin ardından hakkındaki karar açıklandı. ABD'nin New York kentinde görülen davada yargıç Juan Merchan, Weisselberg'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Weisselberg'in savunma anlaşmasının bir parçası olarak şimdiden 2 milyon dolardan fazla vergi ve ceza ödediği aktarıldı.

Hakkındaki hükmün açıklanmasının ardından Weisselberg, kelepçelenerek mahkeme salonunda çıkarıldı. Weisselberg'in cezasını çekmek üzere New York'ta bulunan dünyanın en büyük ceza infaz kurumlarından biri olan Rikers Adası Hapishanesi'ne nakledileceği ifade edildi. Savcı Alvin Bragg, Weisselberg'in ceza almasının ardından yaptığı açıklamada, “Manhattan'da, kim olursanız olun veya kimin için çalışırsanız çalışın kurallara göre oynamalısınız” dedi.

“Trump ailesinin üyelerine verdiği zarardan pişmanlık duyuyor”

Weisselberg'in avukatı Nicholas Gravante yaptığı açıklamada, “Bugün açıkça onun için zor bir gün, ancak aylardır hazırlandığı bir gün. Bay Weisselberg bugün mahkemeye cezasına başlamak için geldi ve şimdi başladığı için minnettar” ifadelerini kullanarak, Weisselberg'in “mahkumiyet kararıyla sonuçlanan, karısına ve ailesine acı veren bu karardan derinden pişmanlık duyduğunu” söyledi. Gravante, “Bay Weisselberg, eylemlerinin Trump Organization ve Trump ailesinin üyelerine verdiği zarardan da pişmanlık duyuyor. Hayatının bu zor döneminde verdikleri sürekli destek için onlara minnettar” dedi.

Weisselberg 15 suçlamayı kabul etmişti

New York'ta bulunan Manhattan Bölge Savcılığı, geçtiğimiz yıl Trump Organization'ı aralarında Weisselberg'ün de bulunduğu yöneticilere ev ve araba kiralamalarında vergi makamlarına bildirmeden ödeme yapmakla ve çalışan ikramiyelerini yanlış beyan ile tazminat olarak bildirmekle suçlamıştı. Weisselberg, geçtiğimiz sene ağustos ayında komplo, cezai vergi dolandırıcılığı, hırsızlık ve iş kayıtlarında değişiklik yapma da dahil olmak üzere 15 suç ile karşı karşıya kalmıştı. Lüks arabalar için ödemeler, Manhattan'daki bir daire için kira ve torunları için özel okul eğitimi de dahil olmak üzere şirketten aldığı yan haklar üzerindeki vergileri kaçırmakla suçlanan Weisselberg, görülen davada karşılaştığı 15 suçlamanın hepsini kabul etmişti.

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