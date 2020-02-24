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Trump: 'Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturacağız'

Trump: 'Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturacağız'
Trump: 'Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, ilk resmi ziyaretini düzenlediği Hindistan’da yaptığı konuşmada, “Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Hindistan'a geldi. Ahmadabad kentinde 100 bin kişilik Motera kriket Stadyumunda konuşma yapan Trump, Hindistan'a 3 milyon dolar değerinde helikopter satmak üzere Salı günü anlaşma imzalanacağını belirtti. Hindistan ile askeri alanda müttefik olma isteğini ifade eden Trump, “Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi koruyacağız ve çocuklarımız ve gelecek kuşaklar için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zaman yeni gelenlere kucak açtığını ancak sınırlarının terörizme kapalı olduğunu belirten Trump, “IŞİD yüzde 100 yok edildi ve El Bağdadi diye bilinen canavar kurucusu öldü” dedi.
Gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Başkan Trump ve eşi Melania Trump ülkenin simgelerinden Tac Mahal'i ziyaret etmek üzere Agra kentine geldi.

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