Trump, partisinin kendisine yaptığı teklifi kabul ederek resmen başkan adayı oldu

Dört gün süren Cumhuriyetçi Parti'nin Büyük Kongresi, Başkan Donald Trump'ın ailesi ve partisinin önde gelen isimlerinden çeşitli konuşmacıları ağırladı. Trump'ın kızı Ivanka Trump, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilci Jeff Van Drew, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, UFC lideri Dana White ve daha birçok konuşmacı ile kongre tamamlandı.

Trump, ABD'yi vuran Laura kasırgasından ölenlerin yakınlarına başsalığı dileklerini iletti ve kasırgadan etkilenenlere desteğini dile getirerek sözlerine başladı. Trump, eşinden çocuklarına kadar ailesine teşekkür etti ve ardından başkan yardımcısı Mike Pence'e övgüler yağdırarak, Amerika'yı Covid-19 öncesi ekonomisine geri döndürme sözü vererek ülkeyi yeniden inşa etme ve "rekor refah" elde etme sözü verdi. Amerika'yı yeni keşif sınırlarına götüreceği ve yeni başarı zirvelerine ulaştıracaklarını belirten Trump, rakibi Demokrat Parti'nin başkan aday Joe Biden'i "Amerikan büyüklüğünün yok edicisi" olarak nitelendirerek, "47 yıl boyunca tüm kariyerini Amerikan işçilerinin hayallerini dış kaynakları kullanarak geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, "Amerika'nın enerji bağımsızlığını güvence altına aldığını" iddia ederken, özellikle Paris İklim Anlaşmasını ve Trans Pasifik Ortaklığını listeleyerek çıktığı anlaşmaların altını çizerek "Siyah toplum için Joe Biden'in 47 yılda yaptığından daha fazlasını üç yılda yaptım ve yeniden seçildiğimde, en iyisi henüz gelmedi" dedi.

Dış politikaya değinen Başkan Trump, özellikle Ortadoğu'ya odaklanarak, İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına atıfta bulundu ve İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını "Orta Doğu'da 25 yıldır ilk barış anlaşması" olarak tanımladı.

Trump, ABD'nin dünyadaki en düşük vaka ve ölüm oranları arasında olduğunu iddia ederek ölüm oranlarının Nisan ayından bu yana yüzde 80 düştüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, rakibi için "Joe Biden'ın gündemi Çin'de yapılıyor. Benim gündemim ABD'de yapılıyor" dedi.

Trump seçildiği takdirde ABD'den yurtdışında iş üretmek için ayrılan şirketlere tarifeler uygulayacağına dair söz verdi. Amerika'daki her aileye okul seçeneği sunacağını belirten Başkan Donald Trump, "Öğretmenlerimize her zaman hak ettikleri büyük saygıyı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasan Çelik