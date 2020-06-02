Trump protestoların ortasında Beyaz Saray'dan yürüyerek çıktı

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelindeki protestoların fitilini ateşlemişti. Başkent Washington DC'ye de sıçrayan eylemler, Beyaz Saray önünde devam etti. ABD Başkanı Donald Trump da bu sıralarda Beyaz Saray'ın bahçesinde eylemlere ilişkin açıklamada bulundu.

“Dünyanın en harika ülkesiyiz” diyen Trump, protestolara karşı yerel yönetimlerin gerekli önlemleri alamadığı ifadelerini kullandı. Protestolar sırasında tarihi kiliseni de ateşe verilmek istendiğini sözlerine ekleyen Trump, “kahraman” olarak nitelendirdiği polislerin öldürüldüğünü sözlerine ekledi. Trump konuşmasının ardından İncil'i eline alarak, gösteriler sırasında kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi'ne gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılan Trump, göstericilere meydan okuyarak kiliseye geldi. Kilise önünde elinde İncil'le basın mensuplarına poz veren Trump, kilise önündeki açıklamaları sırasında, “Dünyanın en iyi ülkesiyiz ve bu ülkeyi her zaman güvende tutacağız” dedi. Trump, daha sonra Beyaz Saray'a da yürüyerek döndü.

Trump'ın bu ziyareti sırasında devam eden eylemlere polis müdahale etti. Öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere biber gazı kullandı.